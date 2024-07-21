Ваш автомобиль — не микроволновка! Эксперты раскрыли секреты защиты в жару

Чтобы не ощущать себя в автомобиле, как в микроволновке, и защитить кузов и салон от выцветания и выгорания, что важно для дальнейшей перепродажи, эксперты предложили пять простых советов.
Во-первых, установите солнцезащитные экраны на лобовое и боковые стекла. Это поможет минимизировать проникновение солнечных лучей и снизить нагрев салона, когда автомобиль стоит на парковке.
Во-вторых, старайтесь оставлять машину в тени, будь то под деревьями, зданиями или в крытых парковках. Эти меры помогут поддерживать комфортную температуру внутри автомобиля, что важно для его долговечности.
В-третьих, используйте чехлы для сидений. Они защитят обивку кресел от трещин, особенно если чехлы светлые. Если автомобиль будет долго стоять на парковке, рекомендуется накрыть его чехлом полностью.
В-четвертых, тонируйте стекла с допустимой светопропускаемостью. Это значительно снизит температуру в салоне в жару. Напомним, что передние стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света по ГОСТу 33997-2016, а для задних стекол ограничений нет.
В-пятых, оставляйте автомобиль в режиме проветривания с немного приоткрытыми окнами для циркуляции воздуха. Однако помните, что на парковке торгового центра это делать не стоит ради безопасности автомобиля и его содержимого.
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