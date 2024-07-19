Эксперт: заправлять автомобиль с заведенным двигателем опасно

Специалист рассказал, почему нельзя заправлять автомобиль с работающим двигателем

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Нельзя заправлять автомобиль с заведенным двигателем, так как это может привести к возгоранию. Об этом предупреждает директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Эксперт отметил, что при таких условиях существует риск возникновения пожара: во время заправки автомобиля при работающем двигателе может возникнуть искра, которая в сочетании с топливом может привести к пожару или взрыву. Это особенно опасно на автозаправочных станциях.

Кроме того, заправка авто с работающим двигателем повышает риск повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что может привести к его переливу из бака.

Специалист также напомнил, что при заправке автомобиля с включенным двигателем некорректно работает датчик уровня топлива.