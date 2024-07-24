Новая Skoda Octavia Essence: топовая комплектация по бюджетной цене

Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence

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Skoda представила новую базовую версию Octavia под названием Essence, ориентированную на потребителей, ищущих доступное и богатое стандартное оснащение. Модель Essence стала актуальным предложением на фоне роста цен на автомобили в Европе, отмеченного аналитиками ADAC.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Octavia Essence включает важные элементы, такие как LED-фары, двухзонный климат-контроль Climatronic и подогрев передних сидений. Обновленный дизайн автомобиля получил новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора. В интерьере представлены новые варианты отделки "Design Selections".

Цены на новую версию начинаются от 2 591 000 рублей (26 990 евро) за седан и 2 656 000 рублей (27 690 евро) за универсал. Базовая силовая установка включает 1.5-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью 115 л. с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Доступны также версии с mild hybrid (mHEV) технологией и 7-ступенчатой DSG, а также дизельный вариант 2.0 TDI с механической коробкой передач.

Octavia Essence оснащена LED-фарами, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем, двумя USB-C портами, Bluetooth и цифровой приборной панелью. В стандартное оснащение входят системы помощи водителю, такие как ассистент удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения и ассистент смены полосы.

Интерьер Essence выполнен в черной тканевой отделке с декором в стиле Piano Black. Основной цвет кузова — насыщенный синий, белый цвет доступен за дополнительную плату 57 600 рублей (600 евро). Автомобиль поставляется на 16-дюймовых стальных колесах, с возможностью замены на легкосплавные диски за 54 720 рублей (570 евро).

Для связи и удобства вождения предусмотрены система SmartLink, беспроводная интеграция смартфонов и голосовой ассистент Laura с поддержкой ChatGPT. Skoda также предлагает дополнительные опции, такие как пакет безопасности и фаркоп.