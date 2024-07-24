Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
Новая Skoda Octavia Essence: топовая комплектация по бюджетной цене

Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence

2:33
Авто

Skoda представила новую базовую версию Octavia под названием Essence, ориентированную на потребителей, ищущих доступное и богатое стандартное оснащение. Модель Essence стала актуальным предложением на фоне роста цен на автомобили в Европе, отмеченного аналитиками ADAC.

Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Octavia Essence включает важные элементы, такие как LED-фары, двухзонный климат-контроль Climatronic и подогрев передних сидений. Обновленный дизайн автомобиля получил новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора. В интерьере представлены новые варианты отделки "Design Selections".

Цены на новую версию начинаются от 2 591 000 рублей (26 990 евро) за седан и 2 656 000 рублей (27 690 евро) за универсал. Базовая силовая установка включает 1.5-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью 115 л. с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Доступны также версии с mild hybrid (mHEV) технологией и 7-ступенчатой DSG, а также дизельный вариант 2.0 TDI с механической коробкой передач.

Octavia Essence оснащена LED-фарами, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем, двумя USB-C портами, Bluetooth и цифровой приборной панелью. В стандартное оснащение входят системы помощи водителю, такие как ассистент удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения и ассистент смены полосы.

Интерьер Essence выполнен в черной тканевой отделке с декором в стиле Piano Black. Основной цвет кузова — насыщенный синий, белый цвет доступен за дополнительную плату 57 600 рублей (600 евро). Автомобиль поставляется на 16-дюймовых стальных колесах, с возможностью замены на легкосплавные диски за 54 720 рублей (570 евро).

Для связи и удобства вождения предусмотрены система SmartLink, беспроводная интеграция смартфонов и голосовой ассистент Laura с поддержкой ChatGPT. Skoda также предлагает дополнительные опции, такие как пакет безопасности и фаркоп.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников