Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Новый Fiat 500 Torino: гибридный хит за 18 000 евро уже в 2025 году

Fiat представит гибридную версию 500: Fiat 500 Torino появится к концу 2025 года

Авто

Fiat подтвердила, что популярная модель Fiat 500 будет представлена в гибридной версии под названием Fiat 500 Torino. Это объявление было сделано во время празднования 125-летия компании и вновь подтверждено руководителем бренда Оливье Франсуа. Новая модель появится на рынке через 18 месяцев, к концу 2025 года.

Fiat представит гибридную версию 500: Fiat 500 Torino появится к концу 2025 года
Фото: Wikipedia by Spielvogel, CC0

Fiat 500 Torino будет собираться на заводе в Мирафиори, где также производятся электрические версии. Новая модель сохранит культовый дизайн Fiat 500e, но добавит заднюю выхлопную систему. Официальных данных о двигателе пока нет, но предполагается, что это будет 1.2-литровый 3-цилиндровый мягкий гибрид мощностью 100 л. с., который уже используется в моделях Fiat 600, Jeep Avenger и новой Lancia Ypsilon.

Существенные изменения коснутся цены. В настоящее время электрическая Fiat 500 стоит от 30 400 евро, а гибридная версия будет значительно дешевле — базовая комплектация обойдется примерно в 18 000 евро, а топовое исполнение будет стоить чуть более 20 000 евро.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Skoda представила доступную и оснащённую версию Octavia Essence
Почему собаки обожают, когда их чешут за ушами
Ольга Орлова призвала остановить травлю Глюкозы
На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов
Исследование: фильм "Водитель-олигарх" смотрят девушки 18-24 лет
Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста
Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"
Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Чихуахуа — милый, но сложный питомец: что нужно знать перед приобретением
Чем заменить пену для бритья: пять доступных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников