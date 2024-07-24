Новый Fiat 500 Torino: гибридный хит за 18 000 евро уже в 2025 году

Fiat представит гибридную версию 500: Fiat 500 Torino появится к концу 2025 года

Fiat подтвердила, что популярная модель Fiat 500 будет представлена в гибридной версии под названием Fiat 500 Torino. Это объявление было сделано во время празднования 125-летия компании и вновь подтверждено руководителем бренда Оливье Франсуа. Новая модель появится на рынке через 18 месяцев, к концу 2025 года.

Фото: Wikipedia by Spielvogel, CC0

Fiat 500 Torino будет собираться на заводе в Мирафиори, где также производятся электрические версии. Новая модель сохранит культовый дизайн Fiat 500e, но добавит заднюю выхлопную систему. Официальных данных о двигателе пока нет, но предполагается, что это будет 1.2-литровый 3-цилиндровый мягкий гибрид мощностью 100 л. с., который уже используется в моделях Fiat 600, Jeep Avenger и новой Lancia Ypsilon.

Существенные изменения коснутся цены. В настоящее время электрическая Fiat 500 стоит от 30 400 евро, а гибридная версия будет значительно дешевле — базовая комплектация обойдется примерно в 18 000 евро, а топовое исполнение будет стоить чуть более 20 000 евро.