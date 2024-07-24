Срочный отзыв Hyundai: 67 тысяч автомобилей под угрозой отказа двигателя и трансмиссии

Hyundai отзывает почти 67 тысяч автомобилей в США из-за проблем с топливным насосом

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Hyundai Motor America объявила об отзыве почти 67 тысяч автомобилей в США. По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), компания отзывает 54 647 автомобилей из-за возможной потери мощности привода, вызванной отказом топливного насоса. Дополнительно 12 349 автомобилей Santa Fe будут отозваны из-за ошибки в программном обеспечении блока управления трансмиссией.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Отзыв затрагивает различные модели, которые могут неожиданно потерять мощность во время движения, что представляет серьезную угрозу безопасности. Проблема с программным обеспечением трансмиссии также может привести к неправильной работе автомобиля, создавая дополнительные риски для водителей и пассажиров.

Hyundai Motor America призывает владельцев автомобилей, попавших под отзыв, обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Компания обещает уведомить всех владельцев затронутых транспортных средств и предоставить подробные инструкции по дальнейшим действиям.

Этот отзыв является важным шагом в обеспечении безопасности на дорогах и демонстрирует стремление Hyundai поддерживать высокий уровень надежности и безопасности своих автомобилей. Владельцы автомобилей Hyundai в США могут получить дополнительную информацию и узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв, посетив официальный сайт компании или связавшись со службой поддержки клиентов.