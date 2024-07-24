Срочный отзыв Hyundai: 67 тысяч автомобилей под угрозой отказа двигателя и трансмиссии

Hyundai Motor America объявила об отзыве почти 67 тысяч автомобилей в США. По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), компания отзывает 54 647 автомобилей из-за возможной потери мощности привода, вызванной отказом топливного насоса. Дополнительно 12 349 автомобилей Santa Fe будут отозваны из-за ошибки в программном обеспечении блока управления трансмиссией.
Отзыв затрагивает различные модели, которые могут неожиданно потерять мощность во время движения, что представляет серьезную угрозу безопасности. Проблема с программным обеспечением трансмиссии также может привести к неправильной работе автомобиля, создавая дополнительные риски для водителей и пассажиров.
Hyundai Motor America призывает владельцев автомобилей, попавших под отзыв, обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Компания обещает уведомить всех владельцев затронутых транспортных средств и предоставить подробные инструкции по дальнейшим действиям.
Этот отзыв является важным шагом в обеспечении безопасности на дорогах и демонстрирует стремление Hyundai поддерживать высокий уровень надежности и безопасности своих автомобилей. Владельцы автомобилей Hyundai в США могут получить дополнительную информацию и узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв, посетив официальный сайт компании или связавшись со службой поддержки клиентов.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.