Европейская комиссия спасает BMW и Volkswagen от высоких тарифов — что это значит для рынка?

ЕС снизит импортные тарифы для BMW и Volkswagen, произведённых в Китае

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Европейская комиссия решила ввести льготные импортные тарифы для автомобилей BMW и Volkswagen, произведенных в Китае. Согласно источникам, новые тарифы для этих компаний составят 20,8% вместо стандартных 37,6%, которые будут применяться к другим автопроизводителям. Это решение направлено на смягчение воздействия высоких пошлин на европейских производителей, которые также имеют свои заводы в Китае.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Снижение тарифов будет полезно для таких моделей, как Cupra Tavascan от Volkswagen и электрические Cooper и Aceman от Mini, производимые в Китае. Основная причина введения высоких пошлин — подозрение, что китайские автопроизводители получают субсидии от своего правительства, что создает нечестную конкуренцию для европейских компаний. Однако такие тарифы также затрагивают европейские бренды, собранные в Китае, что вызывает негативные последствия для местных автопроизводителей.

Снижение тарифов должно помочь BMW и Volkswagen избежать значительных финансовых потерь и поддерживать конкурентоспособность на европейском рынке.