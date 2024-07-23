Европейская комиссия спасает BMW и Volkswagen от высоких тарифов — что это значит для рынка?

Европейская комиссия решила ввести льготные импортные тарифы для автомобилей BMW и Volkswagen, произведенных в Китае. Согласно источникам, новые тарифы для этих компаний составят 20,8% вместо стандартных 37,6%, которые будут применяться к другим автопроизводителям. Это решение направлено на смягчение воздействия высоких пошлин на европейских производителей, которые также имеют свои заводы в Китае.
Снижение тарифов будет полезно для таких моделей, как Cupra Tavascan от Volkswagen и электрические Cooper и Aceman от Mini, производимые в Китае. Основная причина введения высоких пошлин — подозрение, что китайские автопроизводители получают субсидии от своего правительства, что создает нечестную конкуренцию для европейских компаний. Однако такие тарифы также затрагивают европейские бренды, собранные в Китае, что вызывает негативные последствия для местных автопроизводителей.
Снижение тарифов должно помочь BMW и Volkswagen избежать значительных финансовых потерь и поддерживать конкурентоспособность на европейском рынке.
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