Названо условие, когда водитель может оставить место ДТП

Верховный суд пояснил, когда водителю можно покинуть место ДТП

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Водитель, который уехал с места аварии, не считается покинувшим место ДТП, если он уехал по необходимости и вернулся, либо не вернулся по уважительной причине, как пояснил Верховный суд, пишет РБК.

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Суд отметил, что нарушение Правил дорожного движения, связанное с покиданием места происшествия (п. «б» ст. 264 УК), считается совершенным, когда водитель уехал с места происшествия без наличия необходимости, например, если он отвез пострадавшего в больницу и не смог вернуться обратно из-за отсутствия возможности отправить его обратно на другом транспортном средстве, или если водитель не вернулся к месту аварии после госпитализации пострадавшего при наличии возможности вернуться.

Однако суд также подчеркнул, что если водитель покинул место происшествия и осознавал, что он оставляет пострадавшего в опасности, то его действия могут быть квалифицированы как оставление места ДТП.











