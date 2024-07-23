Новая функция Android Auto: cлушайте радио, не выходя из интерфейса — Google удивляет

Google интегрирует управление радиоприемником в Android Auto для удобства

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Google продолжает совершенствовать Android Auto и исследует возможность добавления управления автомобильным радиоприемником. В настоящее время для прослушивания радио пользователям приходится выходить из Android Auto и использовать родной интерфейс автомобиля. Доступ к радиостанциям в Android Auto возможен только через интернет-сервисы, такие как TuneIn Radio, что неудобно для многих водителей.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Согласно последним данным, Google работает над интеграцией поддержки AM, FM и HD радио непосредственно в Android Auto. Эта функция была обнаружена в версии 12.4 приложения. Пока неясно, как именно будет работать новая функция, но наиболее вероятным вариантом является создание специального радиоприложения, соответствующего шаблону медиаприложений в Android Auto. Это позволит пользователям оставаться в интерфейсе Android Auto, не переключаясь на другую систему во время вождения.

Работа над интеграцией находится на ранних стадиях, и Google пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Внедрение новой функции может занять некоторое время, прежде чем она станет доступна пользователям.