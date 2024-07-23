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Новая функция Android Auto: cлушайте радио, не выходя из интерфейса — Google удивляет

Google интегрирует управление радиоприемником в Android Auto для удобства

1:18
Авто

Google продолжает совершенствовать Android Auto и исследует возможность добавления управления автомобильным радиоприемником. В настоящее время для прослушивания радио пользователям приходится выходить из Android Auto и использовать родной интерфейс автомобиля. Доступ к радиостанциям в Android Auto возможен только через интернет-сервисы, такие как TuneIn Radio, что неудобно для многих водителей.

Google интегрирует управление радиоприемником в Android Auto для удобства
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Согласно последним данным, Google работает над интеграцией поддержки AM, FM и HD радио непосредственно в Android Auto. Эта функция была обнаружена в версии 12.4 приложения. Пока неясно, как именно будет работать новая функция, но наиболее вероятным вариантом является создание специального радиоприложения, соответствующего шаблону медиаприложений в Android Auto. Это позволит пользователям оставаться в интерфейсе Android Auto, не переключаясь на другую систему во время вождения.

Работа над интеграцией находится на ранних стадиях, и Google пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Внедрение новой функции может занять некоторое время, прежде чем она станет доступна пользователям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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