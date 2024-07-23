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Новый гигант на московских улицах: Tank 700 — 524 л. с. и разгон до 100 км/ч за 5,6 секунды

В Москве представлен первый внедорожник Tank 700: мощность и проходимость в одном авт

1:27
Авто

В Москве обнаружен первый экземпляр внедорожника Tank 700, являющегося самой крупной моделью премиального бренда. Автомобиль имеет внушительные размеры: длина — 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, и колесную базу в 3000 мм. Салон выполнен в двухрядной компоновке. Tank 700 создан на современной рамной платформе D71 с многорычажной подвеской, пневматическими баллонами и адаптивными амортизаторами. Размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости значительно повышают проходимость внедорожника.

В Москве представлен первый внедорожник Tank 700: мощность и проходимость в одном авт
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

На китайском рынке Tank 700 оснащен бензиновым трёхлитровым V6 мощностью 360 л. с., работающим в паре с 163-сильным электромотором, что обеспечивает суммарную мощность в 524 л. с. Трансмиссия включает девятиступенчатый автомат и муфту подключения передних колес. Несмотря на массу в 3110 кг, Tank 700 разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости в 190 км/ч. На чисто электрической тяге автомобиль способен проехать до 90 километров по циклу WLTP.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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