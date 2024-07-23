BYD внедрит автономное вождение в автомобили за $20,700 к 2026 году

BYD стремится сделать автономное вождение стандартом к 2026 году

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В недавнем интервью генеральный директор серии Ocean компании BYD, Чжан Чжоу, рассказал о последних достижениях и стратегических планах компании в области интеллектуальных технологий вождения.

Фото: Wikipedia by Strilets`, CC BY-SA 4.0

BYD намерена внедрить собственную технологию автономного вождения в автомобили стоимостью до 150 000 юаней (20 700 долларов США) в течение следующих трёх лет. Чжан отметил, что команда разработчиков компании выросла до нескольких тысяч сотрудников и получила значительную финансовую поддержку, что позволяет BYD быстро превращать передовые технологии в реальные продукты, улучшая безопасность и удобство для потребителей.

В планах компании — усовершенствование функций автономного вождения и автоматической парковки через систему Diplot и "Глаз Бога", которые проходят быстрые обновления.

Стратегия BYD, основанная на низких затратах и собственных разработках, повышает её конкурентоспособность на рынке. Кроме того, компания планирует внедрить в массовые автомобили такие функции, как холодильники и телевизоры. Флагманская модель BYD, Denza Z9 GT, уже оснащена двумя холодильниками с функцией охлаждения и нагрева, что повышает комфорт для пользователей.