Опасное пристрастие: почему нельзя мыть машину холодной водой в жару

Рассказываем, как правильно мыть машину летом

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Лето в самом разгаре, и многие автомобилисты спешат освежить свои машины, тщательно их вымыв. Однако врачи и автоэксперты предостерегают: есть одна распространённая ошибка, которая может иметь серьезные последствия. Речь идет об использовании холодной воды для мойки в жаркую погоду.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Почему это так опасно? Дело в том, что резкий контраст температур между горячим кузовом автомобиля и ледяной водой, которую владелец использует для мойки, может привести к серьезным повреждениям лакокрасочного покрытия. Под действием такого "термошока" краска может потрескаться, отслоиться или даже покрыться сетью микротрещин.

"Резкий перепад температур обязательно вызовет деформацию металла. Он может пойти волнами, появятся вмятины, и в дальнейшем краска не будет держаться на таком кузове", - предупреждает автоэксперт Михаил Калинин.

Более того, некачественная мойка с использованием холодной воды может повредить и другие элементы автомобиля. Так, стекла могут лопнуть, а уплотнители и резиновые детали - растрескаться. В итоге прямой ущерб, нанесенный машине, может обойтись владельцу в круглую сумму.

Помимо этого, врачи указывают на опасность для здоровья самого водителя. Резкое охлаждение разгоряченного тела при контакте с ледяной водой может спровоцировать серьезные проблемы - от простуды до обострения хронических заболеваний.

"Организм, который разогрелся на солнце, не готов к столь резкому охлаждению. Это серьезный стресс для него, который может повлечь за собой ухудшение самочувствия, головные боли, простудные заболевания", - предостерегает врач-терапевт Ольга Михайлова.

Чтобы избежать подобных рисков, эксперты советуют мыть машину только тёплой водой, температура которой не должна быть ниже 20-25 градусов Цельсия. Кроме того, рекомендуется делать перерывы и периодически давать остыть и кузову, и самому себе. Следуя этим несложным правилам, можно сохранить и автомобиль, и своё здоровье.