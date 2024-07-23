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Jetour X50: этот стильный кроссовер станет хитом продаж в России

Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве

1:47
Авто

Бренд Jetour готовится представить свою новую модель, кроссовер Jetour X50, на выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет 27-28 июля в Москве. Этот стильный городской кроссовер относится к сегменту B-SUV и привлекает внимание ярким дизайном и богатым оснащением. Jetour X50 разработан для активных молодых людей и обещает стать одним из лучших предложений на рынке по соотношению цена/качество.

Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande, CC BY-SA 3.0

Созданный с акцентом на комфортные семейные поездки, Jetour X50 предлагает увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, множество мест для хранения мелочей и широкий набор опций. Адаптация к суровым климатическим условиям делает его идеальным для российских дорог. Кроссовер привлекает внимание стильным дизайном с выразительными линиями решетки радиатора, светодиодной оптикой и легкосплавными дисками. Просторный салон является одним из самых вместительных в своем сегменте и отделан мягкими и приятными на ощупь материалами.

Интерьер Jetour X50 оснащен мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт для смартфона и поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Все автомобили, предназначенные для российского рынка, будут проходить комплексную адаптацию, включая оцинкованный кузов, пакет теплых опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя. Подробные технические характеристики, комплектации и цены на Jetour X50 в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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