Jetour X50: этот стильный кроссовер станет хитом продаж в России

Бренд Jetour готовится представить свою новую модель, кроссовер Jetour X50, на выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет 27-28 июля в Москве. Этот стильный городской кроссовер относится к сегменту B-SUV и привлекает внимание ярким дизайном и богатым оснащением. Jetour X50 разработан для активных молодых людей и обещает стать одним из лучших предложений на рынке по соотношению цена/качество.
Созданный с акцентом на комфортные семейные поездки, Jetour X50 предлагает увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, множество мест для хранения мелочей и широкий набор опций. Адаптация к суровым климатическим условиям делает его идеальным для российских дорог. Кроссовер привлекает внимание стильным дизайном с выразительными линиями решетки радиатора, светодиодной оптикой и легкосплавными дисками. Просторный салон является одним из самых вместительных в своем сегменте и отделан мягкими и приятными на ощупь материалами.
Интерьер Jetour X50 оснащен мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт для смартфона и поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Все автомобили, предназначенные для российского рынка, будут проходить комплексную адаптацию, включая оцинкованный кузов, пакет теплых опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя. Подробные технические характеристики, комплектации и цены на Jetour X50 в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.
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