Эти новые сиденья от Magna полностью изменят ваши поездки

Magna International представила трансформируемые сиденья для автомобилей

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Magna International, третий по величине поставщик автокомпонентов в мире, представила свои новые трансформируемые сиденья, которые обещают значительно изменить использование и дизайн интерьеров автомобилей. Эти инновационные сиденья, впервые появятся в модели китайского автопроизводителя в конце этого года. Сиденья Magna крепятся на рельсы длиной более 1,8 метра, что позволяет им свободно перемещаться вперед и назад и поворачиваться на 180 градусов, обеспечивая большую гибкость и удобство по сравнению с обычными сиденьями.

Фото: Wikipedia by Thilo Parg, CC BY-SA 3.0

Сиденья разработаны таким образом, чтобы адаптироваться к потребностям пассажиров. Например, во время зарядки электромобиля, трансформируемые сиденья позволяют удобно расположиться и расслабиться. При необходимости перевозки крупногабаритных покупок, сиденья легко перемещаются, освобождая больше пространства. Оба сиденья могут двигаться вместе или по отдельности, оставляя много пространства между ними. Центральная консоль также размещена на длинном рельсе и может перемещаться от передней части к задней, чтобы пассажиры на задних сиденьях могли пользоваться ею.

Поворотные сиденья могут поворачиваться на 180 градусов и останавливаться в любом положении, что упрощает вход и выход из автомобиля. Массовое производство новых сидений начнется в четвертом квартале 2024 года. Magna пока не называет автопроизводителя, но уже предлагает свою технологию другим клиентам в Северной Америке и Европе. Компания запатентовала эту технологию и активно продвигает её на глобальном рынке, уверенная в том, что новые трансформируемые сиденья найдут широкий отклик среди автопроизводителей и потребителей, делая поездки более удобными и приятными.