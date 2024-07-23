Jaguar удивляет рынок: конец производства I-Pace и E-Pace уже в декабре

Jaguar прекращает производство I-Pace и E-Pace в рамках перехода к люксовому сегменту

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Производственный контракт между Jaguar-Land Rover (JLR) и контрактным производителем Magna Steyr завершится в декабре этого года, что приведет к прекращению выпуска электрического внедорожника Jaguar I-Pace среднего размера и компактного внедорожника E-Pace.

Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Это решение связано с переходом Jaguar от статуса "массового премиального" бренда к более роскошному сегменту. Компания планирует выпустить три новые полностью электрические модели, начиная с 2025 года.

Контракт с Magna Steyr был заключен в июле 2015 года, однако на встрече с инвесторами 19 июня Jaguar объявила о прекращении производства пяти "нерентабельных" моделей, включая I-Pace и E-Pace, для подготовки к новому этапу.

Завершение контракта оставит Magna Steyr без значительной части работы, особенно после остановки производства электрического внедорожника Fisker Ocean в июне, когда американский стартап подал заявление о банкротстве.

Magna Steyr, принадлежащая канадской Magna International, также столкнулась с другими проблемами. В июне компания Ineos объявила о задержке выпуска своего электрического внедорожника Fusilier, который должен был производиться на заводе в Граце, Австрия.

В связи с этим Magna Steyr ведет переговоры с китайскими производителями, чтобы компенсировать потерю клиентов. По словам президента Magna Steyr Роланда Преттнера, китайские автопроизводители заинтересованы в локализации производства в ЕС, чтобы избежать повышения тарифов на экспортируемые электромобили, которые вводит Европейская комиссия.

Завод Magna Steyr в Граце в настоящее время производит внедорожник Mercedes G-Class, родстер BMW Z4 и купе Toyota Supra. Производство BMW 5 серии завершилось в 2023 году. Ранее на этом заводе собирались Peugeot RCZ Coupe (до 2015 года), Mini Countryman и Paceman (до 2016 года) и Aston Martin Rapide (до 2012 года).