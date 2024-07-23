Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как погода может влиять на чувство голода
Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи
Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид
4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом
Павел Мамаев и Надежда Санько ожидают пополнения в семье, несмотря на критику
Долги по ЖКХ планируют взыскивать через нотариусов
Узнайте, почему некоторые питомцы любят плавать
Советы, как спасти помидоры, если они начали вянуть
Профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса" мог сыграть Смоктуновский
Jaguar удивляет рынок: конец производства I-Pace и E-Pace уже в декабре

Jaguar прекращает производство I-Pace и E-Pace в рамках перехода к люксовому сегменту

2:16
Авто

Производственный контракт между Jaguar-Land Rover (JLR) и контрактным производителем Magna Steyr завершится в декабре этого года, что приведет к прекращению выпуска электрического внедорожника Jaguar I-Pace среднего размера и компактного внедорожника E-Pace.

Jaguar прекращает производство I-Pace и E-Pace в рамках перехода к люксовому сегменту
Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Это решение связано с переходом Jaguar от статуса "массового премиального" бренда к более роскошному сегменту. Компания планирует выпустить три новые полностью электрические модели, начиная с 2025 года.

Контракт с Magna Steyr был заключен в июле 2015 года, однако на встрече с инвесторами 19 июня Jaguar объявила о прекращении производства пяти "нерентабельных" моделей, включая I-Pace и E-Pace, для подготовки к новому этапу.

Завершение контракта оставит Magna Steyr без значительной части работы, особенно после остановки производства электрического внедорожника Fisker Ocean в июне, когда американский стартап подал заявление о банкротстве.

Magna Steyr, принадлежащая канадской Magna International, также столкнулась с другими проблемами. В июне компания Ineos объявила о задержке выпуска своего электрического внедорожника Fusilier, который должен был производиться на заводе в Граце, Австрия.

В связи с этим Magna Steyr ведет переговоры с китайскими производителями, чтобы компенсировать потерю клиентов. По словам президента Magna Steyr Роланда Преттнера, китайские автопроизводители заинтересованы в локализации производства в ЕС, чтобы избежать повышения тарифов на экспортируемые электромобили, которые вводит Европейская комиссия.

Завод Magna Steyr в Граце в настоящее время производит внедорожник Mercedes G-Class, родстер BMW Z4 и купе Toyota Supra. Производство BMW 5 серии завершилось в 2023 году. Ранее на этом заводе собирались Peugeot RCZ Coupe (до 2015 года), Mini Countryman и Paceman (до 2016 года) и Aston Martin Rapide (до 2012 года).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Последние материалы
Лак для волос в быту: незаменимый помощник не только для прически
Белая фасоль повышает иммунитет и нормализует метаболизм
Обеспечьте роскошное цветение роз даже в июльский зной
Макароны по-флотски с фаршем: готовятся быстрее классического рецепта
Росстат представил "портрет" мигранта, приехавшего в Россию
Россельхознадзор изъял из оборота серию некачественного ветпрепарата "Пенмицин"
Актёрская карьера Бориса Клюева начиналась с роли чёрта первого разряда
Как оформить кухню: секреты стильного и дорогого дизайна
Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей
Мизулина vs Тамаев: спор о правильном исламе и онлайн-казино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников