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Ferrari готовит первый электромобиль, а Tesla бьет рекорды продаж

Электромобили набирают популярность: Ferrari и Tesla готовят новинки

1:25
Авто

Несмотря на разговоры о снижении популярности электромобилей, этот сегмент продолжает активно развиваться. Примером служит работа Ferrari над созданием своего первого электромобиля, который должен выйти на рынок в 2026 году.

Электромобили набирают популярность: Ferrari и Tesla готовят новинки
Фото: Wikipedia by the Archive Team, CC BY-SA 3.0

Tesla, лидер в сегменте электромобилей, привлекает внимание своей продукцией. Энтузиасты ждут обновления Model 3 (кодовое название Highland) и Model Y (кодовое название Juniper), хотя официальное подтверждение о выпуске этих моделей ожидается не раньше 2025 года. В настоящее время компания сосредоточена на производстве электрических пикапов Cybertruck.

По данным за май, объемы поставок этих пикапов уже превзошли продажи Ford F-150 Lightning и Rivian R1T вместе взятые. Из-за этого флагманские модели Model S и Model X временно отошли на второй план, хотя Model X недавно была признана лучшим трехрядным электромобилем.

Тем временем, в мире цифрового контента независимые художники продолжают работать над концептами для электромобилей. Известный цифровой дизайнер под ником Theottle представил свое видение второго поколения Model X, которое может появиться в 2025 или 2026 модельных годах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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