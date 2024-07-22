Утильсбор увеличится: почему россияне останутся без новых машин?

Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью "kp.ru" о причинах повышения утилизационного сбора в РФ. По его словам, основными целями являются пополнение государственного бюджета на дополнительные миллиарды рублей и создание условий для расширения рынка сбыта компании "АвтоВАЗ". Китайские автомобили, подорожавшие из-за утильсбора, уступят позиции на рынке, что позволит "АвтоВАЗу" увеличить свои продажи.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Однако Шапарин отметил, что такие меры приведут к удорожанию автомобилей, что затруднит покупку машин для обычных россиян, особенно учитывая высокие кредитные ставки.

Он прогнозирует, что модели "АвтоВАЗа" вырастут в цене минимум на 100 тысяч рублей, а китайские автомобили станут значительно дороже. В результате этого увеличится стоимость и подержанных автомобилей, что также негативно скажется на рядовых потребителях. По мнению эксперта, от введения утильсбора выигрывают только государство и "АвтоВАЗ", а все остальные — рядовые потребители — окажутся в проигрыше.