Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Как избежать растрескивания капусты
Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссёра, с которым познакомилась в 7 лет
Почему нельзя экономить на верхних шкафах при ремонте кухни
Рассказываем, как сохранить урожай томатов в летний зной
Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"
МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами
Как часто можно использовать маски для лица, чтобы не навредить коже?
Утильсбор увеличится: почему россияне останутся без новых машин?

Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ

1:12
Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью "kp.ru" о причинах повышения утилизационного сбора в РФ. По его словам, основными целями являются пополнение государственного бюджета на дополнительные миллиарды рублей и создание условий для расширения рынка сбыта компании "АвтоВАЗ". Китайские автомобили, подорожавшие из-за утильсбора, уступят позиции на рынке, что позволит "АвтоВАЗу" увеличить свои продажи.

Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Однако Шапарин отметил, что такие меры приведут к удорожанию автомобилей, что затруднит покупку машин для обычных россиян, особенно учитывая высокие кредитные ставки.

Он прогнозирует, что модели "АвтоВАЗа" вырастут в цене минимум на 100 тысяч рублей, а китайские автомобили станут значительно дороже. В результате этого увеличится стоимость и подержанных автомобилей, что также негативно скажется на рядовых потребителях. По мнению эксперта, от введения утильсбора выигрывают только государство и "АвтоВАЗ", а все остальные — рядовые потребители — окажутся в проигрыше.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Последние материалы
Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссёра, с которым познакомилась в 7 лет
Почему нельзя экономить на верхних шкафах при ремонте кухни
Рассказываем, как сохранить урожай томатов в летний зной
Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ
Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"
МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами
Как часто можно использовать маски для лица, чтобы не навредить коже?
Названы продукты, содержащие много клетчатки
США намерены усилить противодействие России в арктическом регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников