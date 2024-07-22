Короткие поездки могут убить ваш автомобиль

Чем вредны короткие поездки для автомобиля: объясняет эксперт

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Эксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин рассказал о вреде коротких поездок на 8-10 км для автомобиля. По его словам, такие поездки приводят к накоплению в масле топлива и воды. При остывании мотора на стенках цилиндров образуется конденсат, который стекает в поддон, образуя с маслом эмульсию с низкими смазывающими свойствами. В некоторых случаях замерзшая в поддоне вода может перекрыть подачу масла через маслоприемник.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Короткие поездки также способствуют образованию нагара в двигателе. При работе мотора на обогащённой смеси и при низких температурах на камере сгорания, клапанах и свечах зажигания образуется толстый слой углеродистых отложений. Это может привести к закоксовке поршневых колец, что вызывает повышенный расход масла. Свечи зажигания, покрытые нагаром, могут отказывать, а клапаны могут прогорать из-за невозможности их полного закрытия.

Ревин заключил, что такие режимы работы двигателя значительно снижают его ресурс и могут привести к серьезным поломкам.