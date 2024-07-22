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Новый "Москвич 6" 2024 года подорожал на 490 тысяч рублей!

На рынке РФ подорожал лифтбек "Москвич 6" с 174-сильным двигателем

1:30
Авто

На российском рынке существенно подорожал лифтбек "Москвич 6" с 174-сильным двигателем. Это связано с появлением новых версий 2024 года, которые оказались дороже аналогичных моделей прошлого года почти на 490 тысяч рублей. Речь идет о версиях "Бизнес" и "Техно", оснащенных 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем TGDI мощностью 174 лошадиные силы и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

На рынке РФ подорожал лифтбек "Москвич 6" с 174-сильным двигателем
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Стоимость комплектации "Бизнес" 2024 года выпуска составляет 2 976 000 рублей, а "Техно" — 3 116 000 рублей. При этом их технические характеристики и оснащение остались такими же, как у аналогичных моделей 2023 года.

Также напомним, что компания "РариТЭК Холдинг" представила газомоторную версию лифтбека "Москвич 6", который уже готов к выходу на рынок. Эта версия оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 лошадиных сил и автоматической трансмиссией CVT. На одной заправке природного газа автомобиль способен проехать до 250 км, а общий запас хода на бензине и природном газе достигает 900 км.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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