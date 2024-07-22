Авто по цене квартиры? Эксперт рассказал планы правительства по повышению утильсбора

Эксперт объяснил цель повышения утильсбора на легковые авто в РФ

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Решение повысить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на увеличение цен на транспортные средства, сборка которых локализована за пределами страны. Об этом сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

По его словам, подорожание может снизить конкурентоспособность таких автомобилей на российском рынке, что вынудит потребителей выбирать более доступные аналоги, которые соответствуют их требованиям по цене и качеству.

Бархота отметил, что если стоимость автомобиля становится сопоставимой с ценой квартиры, а в его конструкции нет значительных технологических новшеств, потребители начинают отказываться от покупки.

В результате автопроизводители, по задумке правительства и Минпромторга, должны будут локализовать производство своих марок в России, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.