Изменения в Chery Tiggo 7 Pro Max: что не понравилось экспертам

Эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин проанализировал обновления кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. В новой версии добавлены вентиляция передних кресел, разъём Type-C и диодная подсветка в зеркалах козырьков, которые стали сдвижными. Машина получила полный "зимний пакет", включающий обогрев форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, руля, передних и задних кресел, а также функцию дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.
Среди важных изменений — новый 1,6-литровый турбомотор и 7-ступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями, что заменили старый 1,5-литровый двигатель и вариатор. Это привело к увеличению крутящего момента с 210 до 275 Нм, улучшив обгоны и стартовую динамику. Также был отмечен прогресс в ездовом комфорте, особенно у версии с полным приводом.
Однако есть и недостатки. Центральный тоннель стал шире, что уменьшило пространство внутри салона. Кнопка аварийки неудобно расположена, отсутствуют крючки для одежды, а площадка под мобильное устройство стала глубже и установлена вдоль, что затрудняет просмотр экрана. Адаптивный круиз-контроль работает не всегда корректно, а голосовое управление требует идеальной дикции.
В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.