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Изменения в Chery Tiggo 7 Pro Max: что не понравилось экспертам

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max: что изменилось в популярном кроссовере

1:28
Авто

Эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин проанализировал обновления кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. В новой версии добавлены вентиляция передних кресел, разъём Type-C и диодная подсветка в зеркалах козырьков, которые стали сдвижными. Машина получила полный "зимний пакет", включающий обогрев форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, руля, передних и задних кресел, а также функцию дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max: что изменилось в популярном кроссовере
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Среди важных изменений — новый 1,6-литровый турбомотор и 7-ступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями, что заменили старый 1,5-литровый двигатель и вариатор. Это привело к увеличению крутящего момента с 210 до 275 Нм, улучшив обгоны и стартовую динамику. Также был отмечен прогресс в ездовом комфорте, особенно у версии с полным приводом.

Однако есть и недостатки. Центральный тоннель стал шире, что уменьшило пространство внутри салона. Кнопка аварийки неудобно расположена, отсутствуют крючки для одежды, а площадка под мобильное устройство стала глубже и установлена вдоль, что затрудняет просмотр экрана. Адаптивный круиз-контроль работает не всегда корректно, а голосовое управление требует идеальной дикции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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