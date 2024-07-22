Новый китайский вседорожник GAC вспыхнул на ходу: что происходит с этими машинами

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Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром

Авто

Еще один китайский кроссовер GAC загорелся во время движения, на этот раз под Краснодаром. По информации Telegram-канала "Shot проверка", возгорание произошло предположительно в месте изгиба топливного патрубка, как и у предыдущих случаев. Владелец кроссовера GAC GS8 2023 года выпуска сообщил, что недавно проходил ТО, и никаких неполадок не было выявлено.

Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром
Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Первый случай возгорания GAC произошел в мае 2024 года на трассе М12, тогда водитель получил ожоги, а автомобиль потушили сотрудники АЗС. Еще один инцидент случился в июне около Саратова, где загорелся кроссовер GAC GS5 2022 года выпуска.

В обоих случаях предположительно причиной стало протекание топливной магистрали. Водители, покупающие автомобили марки GAC, должны быть осторожны и внимательно следить за состоянием своих машин, чтобы избежать подобных происшествий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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