Новый китайский вседорожник GAC вспыхнул на ходу: что происходит с этими машинами

Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром

Еще один китайский кроссовер GAC загорелся во время движения, на этот раз под Краснодаром. По информации Telegram-канала "Shot проверка", возгорание произошло предположительно в месте изгиба топливного патрубка, как и у предыдущих случаев. Владелец кроссовера GAC GS8 2023 года выпуска сообщил, что недавно проходил ТО, и никаких неполадок не было выявлено.

Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Первый случай возгорания GAC произошел в мае 2024 года на трассе М12, тогда водитель получил ожоги, а автомобиль потушили сотрудники АЗС. Еще один инцидент случился в июне около Саратова, где загорелся кроссовер GAC GS5 2022 года выпуска.

В обоих случаях предположительно причиной стало протекание топливной магистрали. Водители, покупающие автомобили марки GAC, должны быть осторожны и внимательно следить за состоянием своих машин, чтобы избежать подобных происшествий.