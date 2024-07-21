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Роскошь на колесах: новый Cadillac Escalade 2025 поражает своими улучшениями

Cadillac обновил Escalade: рестайлинг 2025 года с новыми технологиями и дизайном

2:17
Авто

Для пятого поколения Cadillac Escalade, выпускаемого с 2021 года, наступило время планового рестайлинга. Обновленный роскошный внедорожник приобрел внешние и внутренние изменения, делая его более схожим с электрическим Escalade IQ. Новая модель 2025 года получила переработанные фары с вертикальной оптикой, новую решетку радиатора и шильдик с подсветкой, а в версиях V-Series и Premium Luxury Platinum подсвечивается также решетка.

Cadillac обновил Escalade: рестайлинг 2025 года с новыми технологиями и дизайном
Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Дизайн колесных дисков был пересмотрен: теперь доступны диски на 22 и 24 дюйма. Задний бампер также обновлен, и добавлены новые цвета кузова: зеленый Aegean Stone, синий Deep Sea Metallic и бежевый Latte Metallic. В салоне новинки установлены изогнутые дисплеи: 35-дюймовый для водителя и 20-дюймовый для пассажира, а также тачскрин для управления климат-контролем и другими функциями. Руль и рычаг выбора передач также обновлены.

Салон можно дополнить пакетом Executive Second Row, который включает центральную консоль для задних пассажиров, два 12,6-дюймовых дисплея, отсеки для беспроводной зарядки, выдвижные столики и массажные кресла. Общее количество динамиков составляет 19, но их можно увеличить до 40.

Дизельный мотор был исключен из гаммы из-за низких продаж, поэтому все версии оснащаются бензиновым V8 объемом 6,2 литра. Он развивает 420 л. с. и 624 Нм максимального крутящего момента, а на Escalade-V — 682 л. с. и 885 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 10-скоростной автоматической коробкой передач.

Производство обновленного Escalade начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют тогда же. Стоимость автомобиля в США составляет 112 690 долларов, но обновленная модель, вероятно, будет дороже.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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