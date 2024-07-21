Ужас на дорогах России: смертельные ДТП продолжают расти, электросамокаты под ударом

Ситуация на дорогах РФ: в первом полугодии 2024 года зафиксировано 56,3 тысячи ДТП

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В январе-июне 2024 года в России было зарегистрировано 56,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими или погибшими, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Тарантасньюс со ссылкой на отчетность ГИБДД. В результате ДТП погибли 5,9 тысячи человек (рост на 0,4%) и было ранено 70,4 тысячи человек (снижение на 2%).

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В некоторых регионах России наблюдается резкий рост аварийности, включая Ненецкий автономный округ, Камчатку, Псковскую и Калининградскую области, а также Республику Алтай (увеличение на 22-57%). Наибольшее снижение числа ДТП отмечено в Брянской, Архангельской, Смоленской областях, Карачаево-Черкесии и Башкирии (снижение на 20-33%).

Москва лидирует по числу аварий и погибших в них (3,9 тысячи ДТП и 146 погибших), в то время как на Чукотке зарегистрировано всего 6 ДТП с 1 погибшим.

2023 год был крайне неудачным по аварийности, с увеличением на 4,5% по сравнению с 2022 годом. В МВД это объясняли переориентацией грузопотоков из-за санкций. В 2024 году аварийность остается на высоком уровне. Дополнительной проблемой стал рост популярности средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и моноколеса. Количество ДТП с их участием увеличилось на 26,9%, а число погибших — на 47,9%.