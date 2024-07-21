ТОП-5 авто с пробегом за 500 тысяч рублей, которые прослужат вам ещё долгие годы

Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском вторичном авторынке за 500 тыс. рублей можно найти подержанные автомобили, которые, несмотря на возраст и пробег, имеют большой ресурс основных агрегатов. Об этом рассказал менеджер автосалона в интервью Quto. Эксперт выделил пять моделей, которые считаются надёжными и долговечными.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Среди отечественных авто рекомендуется обратить внимание на Lada Granta 2016-2017 годов выпуска. Этот автомобиль прост в обслуживании и ремонте, что делает его доступным для самостоятельного обслуживания.

Из зарубежных моделей эксперт выделил Ford Focus 2007-2009 годов с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Также надёжным вариантом является Peugeot 308 тех же лет выпуска, который пользуется высоким спросом на вторичном рынке, особенно с 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией.

Chevrolet Aveo 2010-2012 годов выпуска также попал в список благодаря крепкой ходовой части, которая выдерживает повседневные нагрузки. Завершает рейтинг Nissan Almera 2012-2013 годов выпуска, который можно найти за полмиллиона рублей.

Эти модели, по мнению эксперта, обладают практически неограниченным ресурсом основных агрегатов и подойдут для повседневного использования.