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Не делайтеэто с машиной перед продажей: советы от автоэксперта, которые сэкономят вам тысячи

Эксперт рассказал, что не стоит делать с машиной перед продажей

1:11
Авто

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в интервью "Российской газете" поделился советами о том, чего следует избегать перед продажей автомобиля. Он настоятельно не рекомендует самостоятельно ремонтировать вмятины и крупные сколы краски на кузове.

Эксперт рассказал, что не стоит делать с машиной перед продажей
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, PDM

Непрофессиональное восстановление может привести к неравномерному покрытию, что вызовет подозрения у потенциальных покупателей на предмет возможных аварий, даже если их не было.

Эксперт также отметил, что не следует менять моторное масло и мыть подкапотное пространство перед продажей. Эти действия могут создать впечатление, что автомобиль имеет утечки или другие проблемы, что станет поводом для покупателя запросить скидку.

При этом Максим Рязанов подчеркнул важность предпродажной подготовки, включая тщательную мойку кузова, химчистку интерьера, полировку фар и замену мелких элементов, таких как лампочки, чехлы и коврики. Неопрятный внешний вид машины может значительно снизить её привлекательность и затруднить быструю и выгодную продажу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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