Huawei выпускает самый безопасный кроссовер: Aito M9 шокировал результаты краш-теста

Кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае

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Кроссовер Aito M9, принадлежащий китайскому IT-гиганту Huawei, признан самым безопасным автомобилем в Китае по результатам краш-теста по методике C-NCAP. Автомобиль заработал 93,9% за общую безопасность, с оценкой безопасности водителя и взрослых пассажиров на уровне 96,98%, безопасности пешеходов — 75,38% и деятельности систем активной безопасности — 97,79%.

Фото: Wikipedia by Quzhouliulian, PDM

Aito M9 появился на рынке Китая в конце декабря прошлого года и является флагманской моделью компании. Кроссовер доступен в гибридной и полностью электрической модификациях. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым турбоагрегатом мощностью 152 л. с. и двумя электромоторами, обеспечивая пробег до 175 км на электротяге. Полностью электрическая версия имеет два электроагрегата общей мощностью 530 л. с. и дальностью хода до 630 км на одной зарядке.

В оснащение Aito M9 входят адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, кресла с функцией массажа и вентиляцией, 22-дюймовые колёсные диски и другие опции.