Япония резко сокращает поставки авто в Россию: что будет дальше?

Товарооборот Японии и России снизился: поставки автомобилей упали на 19,6%

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Агентство ТАСС, ссылаясь на статистические данные японского Минфина, сообщило о значительном снижении товарооборота между Японией и Россией за первое полугодие текущего года.

Фото: Wikipedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Согласно данным, поставки легковых автомобилей из Японии в Россию сократились на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поставки автозапчастей также уменьшились, показав снижение на 22,4%. В то же время, поставки мотоциклов в Россию увеличились на 32%, однако это касается лишь 20 экземпляров данной техники.

Автомобильная категория товаров остается основной в японском экспорте в Россию, на нее приходится около 70% всего объема поставок. Снижение поставок автомобилей и автозапчастей может отразиться на общем товарообороте между странами, что вызывает беспокойство у аналитиков. Растущие показатели по мотоциклам пока не компенсируют общий спад, отмечают эксперты.