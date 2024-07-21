Гибриды и электромобили захватывают российский рынок

Доля гибридов и электромобилей на рынке России достигла 4,3%

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики сервиса "Авто.ру Бизнес" сообщили, что доля гибридных и электромобилей на российском рынке достигла 4,3% от общего числа автомобилей. В первом полугодии 2024 года доля новых гибридных автомобилей выросла с 1,1% в январе до 2,7% в июне, а доля новых электромобилей увеличилась на 0,2% до 1,6%. В сегменте подержанных автомобилей гибриды не показывают значительного роста, однако доля электромобилей выросла на 0,4% до 1%.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Электромобили из Китая продолжают занимать лидирующие позиции: их доля выросла с 64% в январе до 75% в июне. Следом идут немецкие (16%) и российские (7%) бренды. В сегменте подержанных электромобилей растет доля американских и японских автомобилей, увеличившись на 3% каждая, до 18% и 15% соответственно, тогда как доля китайских электромобилей уменьшилась на 6% до 42%.

На рынке новых электромобилей популярны модели Zeekr 001 (7,53 млн рублей), Zeekr X (4,55 млн рублей) и Hongqi E-HS9 (10,04 млн рублей). Среди подержанных электромобилей пользователи предпочитают Zeekr 001 (6,53 млн рублей), Tesla Model 3 (3,7 млн рублей) и Porsche Taycan (13,02 млн рублей). В сегменте гибридных автомобилей лидируют китайские бренды: Tank 500 (6,49 млн рублей), LiXiang L9 (8,97 млн рублей) и LiXiang L7 (7,57 млн рублей). Среди подержанных гибридов востребованы Voyah Dream (7,33 млн рублей), Voyah Free (4,8 млн рублей) и LiXiang L7 (6,79 млн рублей).

Директор по продажам и развитию "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин отметил, что несмотря на рост в первом полугодии, во втором квартале количество предложений на электрокары и гибриды снизилось примерно на 20% из-за ужесточения правил растаможивания электромобилей с 1 апреля 2024 года, что также привело к сокращению импорта и повышению цен на 5%.