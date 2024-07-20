Вот почему владельцы этих китайских авто не знают проблем с запчастями

Эксперт назвал китайские авто с доступными запчастями на российском рынке

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт Руслан Тазеев в интервью для "АиФ в Кузбассе" поделился информацией о китайских брендах, запчасти для которых всегда доступны на российском рынке. Среди таких марок он выделил Haval, Chery и Geely, отметив, что проблемы с комплектующими отсутствуют у моделей Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max, а также Geely Coolray.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Тазеев подчеркнул, что для этих автомобилей всегда можно найти кузовные запчасти, оптику, стекла и расходники для технического обслуживания. Наиболее благоприятная ситуация с полностью локализованными в России моделями Haval Jolion и F7, для которых запчасти доступны в большем количестве.

Однако эксперт отметил, что проблемы с деталями возникают у автомобилей, которые продаются в небольших количествах или отсутствуют в некоторых регионах. В таких случаях ожидание запчастей может затягиваться до трёх месяцев. Тазеев рекомендует учитывать этот фактор при выборе автомобиля, чтобы избежать длительных простоев в случае необходимости ремонта.