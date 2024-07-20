Вот почему владельцы этих китайских авто не знают проблем с запчастями

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Эксперт назвал китайские авто с доступными запчастями на российском рынке

1:11
Авто

Автоэксперт Руслан Тазеев в интервью для "АиФ в Кузбассе" поделился информацией о китайских брендах, запчасти для которых всегда доступны на российском рынке. Среди таких марок он выделил Haval, Chery и Geely, отметив, что проблемы с комплектующими отсутствуют у моделей Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max, а также Geely Coolray.

Эксперт назвал китайские авто с доступными запчастями на российском рынке
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Тазеев подчеркнул, что для этих автомобилей всегда можно найти кузовные запчасти, оптику, стекла и расходники для технического обслуживания. Наиболее благоприятная ситуация с полностью локализованными в России моделями Haval Jolion и F7, для которых запчасти доступны в большем количестве.

Однако эксперт отметил, что проблемы с деталями возникают у автомобилей, которые продаются в небольших количествах или отсутствуют в некоторых регионах. В таких случаях ожидание запчастей может затягиваться до трёх месяцев. Тазеев рекомендует учитывать этот фактор при выборе автомобиля, чтобы избежать длительных простоев в случае необходимости ремонта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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