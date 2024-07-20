Стали известны самые вандалоопасные улицы Москвы — вы можете быть следующими

Половина московских автолюбителей сталкиваются с вандализмом: исследование

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Согласно опросу, проведенному компанией "Росгосстрах", 56% автовладельцев Москвы заявили, что их автомобили пострадали от действий вандалов. Наиболее вандалоопасным местом столицы было названо Варшавское шоссе, где владельцы машин с полисом каско чаще всего сталкивались с повреждениями транспортных средств. В пятерку улиц, где часто происходят подобные инциденты, также вошли улицы Вавилова и Вильнюсская, Кутузовский проспект и Профсоюзная улица.

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В ближнем Подмосковье случаи вандализма чаще всего фиксировались в Одинцово, Химках, Балашихе, Красногорске, Люберцах и Мытищах. По статистике компании, треть всех страховых случаев, связанных с повреждением автомобилей от действий неизвестных, за последние 1,5 года пришлась на Москву и Московскую область.

Эти данные подчеркивают важность наличия полиса каско и осторожности при выборе места парковки в столице и ее окрестностях. Водителям рекомендуется принимать дополнительные меры для защиты своих автомобилей, такие как установка охранных систем и выбор охраняемых парковок.