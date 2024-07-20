Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить ароматные замаринованные огурцы
Топ-4 острова, куда не ступала нога человека
Эксперт раскрыла все преимущества и недостатки наливного пола
Советы, как отказаться от жирной пищи
Летний парфюм: как выбрать аромат для жаркой погоды
Настольные ролевые игры помогают бороться с депрессией
Diablo 4: новый класс Наследник духов (Spiritborn) — полный гид по навыкам и механика
Федеральный проект "Профессионалитет" готовит будущих металлургов
Тренер Соломин рассказал, из-за чего внутренняя поверхность бедра становится дряблой
Стали известны самые вандалоопасные улицы Москвы — вы можете быть следующими

Половина московских автолюбителей сталкиваются с вандализмом: исследование

1:16
Авто

Согласно опросу, проведенному компанией "Росгосстрах", 56% автовладельцев Москвы заявили, что их автомобили пострадали от действий вандалов. Наиболее вандалоопасным местом столицы было названо Варшавское шоссе, где владельцы машин с полисом каско чаще всего сталкивались с повреждениями транспортных средств. В пятерку улиц, где часто происходят подобные инциденты, также вошли улицы Вавилова и Вильнюсская, Кутузовский проспект и Профсоюзная улица.

Половина московских автолюбителей сталкиваются с вандализмом: исследование
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В ближнем Подмосковье случаи вандализма чаще всего фиксировались в Одинцово, Химках, Балашихе, Красногорске, Люберцах и Мытищах. По статистике компании, треть всех страховых случаев, связанных с повреждением автомобилей от действий неизвестных, за последние 1,5 года пришлась на Москву и Московскую область.

Эти данные подчеркивают важность наличия полиса каско и осторожности при выборе места парковки в столице и ее окрестностях. Водителям рекомендуется принимать дополнительные меры для защиты своих автомобилей, такие как установка охранных систем и выбор охраняемых парковок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире

Сиамская кошка — это одна из самых узнаваемых и любимых пород кошек в мире. Благодаря своей внешности, выразительным голубым глазам и богатой истории сиамские кошки завоевали сердца многих людей.

Самая красивая порода кошек в мире
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Последние материалы
Diablo 4: новый класс Наследник духов (Spiritborn) — полный гид по навыкам и механика
Федеральный проект "Профессионалитет" готовит будущих металлургов
Тренер Соломин рассказал, из-за чего внутренняя поверхность бедра становится дряблой
Половина московских автолюбителей сталкиваются с вандализмом: исследование
Вячеслав Цюпа, Кай из "Снежной королевы", рассказал, что до сих пор живёт в сказке
Как сделать домашнюю консервацию из яркого крыжовника без варки
Эксперт развенчал мифы о белом интерьере
Запуск производства Wi-Fi роутеров в Екатеринбурге
Как определить, что двигатель на грани "смерти"
Археологи могут найти место проведения Тайной вечери Иисуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников