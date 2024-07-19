Самый важный летний лайфхак: должен знать каждый водитель

Представьте ситуацию: жаркий день, перед поездкой водитель включает кондиционер, и в салоне становится прохладно.
Прибыв на место назначения, водитель паркуется, выключает кондиционер и выходит из автомобиля. Кажется, что всё сделано правильно и без ошибок. Однако, есть одна незначительная оплошность.
Речь идет о позднем выключении кондиционера.
Оказывается, кондиционер следует выключать за несколько минут до окончания поездки.
Этот подход помогает устранить резкую разницу между температурой на улице и в салоне автомобиля.
Иными словами, своевременное выключение кондиционера позволяет постепенно "сравнять" температурные показатели. Если выключить его только после завершения поездки, могут возникнуть два нежелательных последствия.
Во-первых, водитель и пассажиры испытают резкий перепад температур, покинув прохладный салон и сразу оказавшись на жаре. Во-вторых, позднее выключение кондиционера может привести к сохранению влаги в вентиляционных каналах, что может вызвать появление плесени.
Поэтому старайтесь выключать кондиционер примерно за 5 минут до прибытия, оставляя при этом включенной вентиляцию.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.