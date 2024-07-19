Самый важный летний лайфхак: должен знать каждый водитель

Эксперты назвали самый важный летний лайфхак

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Представьте ситуацию: жаркий день, перед поездкой водитель включает кондиционер, и в салоне становится прохладно.

Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, CC BY 4.0

Прибыв на место назначения, водитель паркуется, выключает кондиционер и выходит из автомобиля. Кажется, что всё сделано правильно и без ошибок. Однако, есть одна незначительная оплошность.

Речь идет о позднем выключении кондиционера.

Оказывается, кондиционер следует выключать за несколько минут до окончания поездки.

Почему кондиционер нужно выключать за 5 минут до приезда?

Этот подход помогает устранить резкую разницу между температурой на улице и в салоне автомобиля.

Иными словами, своевременное выключение кондиционера позволяет постепенно "сравнять" температурные показатели. Если выключить его только после завершения поездки, могут возникнуть два нежелательных последствия.

Во-первых, водитель и пассажиры испытают резкий перепад температур, покинув прохладный салон и сразу оказавшись на жаре. Во-вторых, позднее выключение кондиционера может привести к сохранению влаги в вентиляционных каналах, что может вызвать появление плесени.

Поэтому старайтесь выключать кондиционер примерно за 5 минут до прибытия, оставляя при этом включенной вентиляцию.