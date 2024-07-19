Как компенсировать ущерб, если во время непогоды подтопило машину: совет адвоката

Адвокат рассказал, что делать, если автомобиль затопило во время непогоды

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Если автомобиль пострадал из-за подтопления во время непогоды, в некоторых случаях ущерб можно возместить через суд.

Фото: wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Как получить компенсацию за поврежденное подтоплением авто

Если автомобиль оказался в зоне подтопления, где должна была функционировать ливневая канализация, но она оказалась неисправной или не справлялась со своей задачей, можно взыскать ущерб с эксплуатирующей организации через суд.

Никитина подчеркнула, что дождевая канализация должна быть в исправном состоянии и проверяться минимум дважды в год.

Если автомобиль получил повреждения из-за подтопления, необходимо действовать следующим образом. Сначала нужно вызвать на место представителя эксплуатирующей организации (ЖКХ, "Ремавтодор", водоканал в зависимости от зоны ответственности) и милицию для составления актов. Затем нужно оценить ущерб через страховую компанию, и эту сумму можно будет требовать в суде.

Суд будет рассматривать дело в рамках гражданско-правовых отношений. Также автовладелец может попытаться взыскать компенсацию за моральный вред.

Суд принимает решение, взыскивает все необходимые суммы, и на этом вопрос закрывается, цитирует адвоката БЕЛТА.

Если автомобиль был в движении и водитель видел впереди серьёзное подтопление, но все равно продолжил движение, никто не понесёт ответственности.

Если автомобиль застрахован, расходы на ремонт покроет полис "Автокаско", и эксплуатирующая организация не будет привлечена. Это также относится к подтоплениям во дворах.