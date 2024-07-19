Как компенсировать ущерб, если во время непогоды подтопило машину: совет адвоката

Если автомобиль пострадал из-за подтопления во время непогоды, в некоторых случаях ущерб можно возместить через суд.
Если автомобиль оказался в зоне подтопления, где должна была функционировать ливневая канализация, но она оказалась неисправной или не справлялась со своей задачей, можно взыскать ущерб с эксплуатирующей организации через суд.
Никитина подчеркнула, что дождевая канализация должна быть в исправном состоянии и проверяться минимум дважды в год.
Если автомобиль получил повреждения из-за подтопления, необходимо действовать следующим образом. Сначала нужно вызвать на место представителя эксплуатирующей организации (ЖКХ, "Ремавтодор", водоканал в зависимости от зоны ответственности) и милицию для составления актов. Затем нужно оценить ущерб через страховую компанию, и эту сумму можно будет требовать в суде.
Суд будет рассматривать дело в рамках гражданско-правовых отношений. Также автовладелец может попытаться взыскать компенсацию за моральный вред.
Суд принимает решение, взыскивает все необходимые суммы, и на этом вопрос закрывается, цитирует адвоката БЕЛТА.
Если автомобиль был в движении и водитель видел впереди серьёзное подтопление, но все равно продолжил движение, никто не понесёт ответственности.
Если автомобиль застрахован, расходы на ремонт покроет полис "Автокаско", и эксплуатирующая организация не будет привлечена. Это также относится к подтоплениям во дворах.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.