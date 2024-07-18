Почему камера видеонаблюдения распознаёт госномер, даже если он стёрся?

Камеры видеонаблюдения реагируют не на чёрные цифры и буквы госномера

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При распознавании камеры реагируют не на черные цифры и буквы госномера, а на светоотражающую белую краску на табличке.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Даже если номер практически белый, камера все равно его прочитает. По мнению экспертов autonews, состояние номера не имеет значения для автоматического распознавания, важно лишь, чтобы он был чистым. Отсутствие освещения или выключенные фары не повлияют на качество распознавания, так как номера считываются с помощью инфракрасной подсветки в темное время суток.

Однако грязь на номере может затруднить распознавание. Если номер частично не распознается, система сравнивает его с данными всех зарегистрированных транспортных средств для идентификации конкретного автомобиля. Современные нейросети могут распознавать эмблемы и марки автомобилей. Все фотоматериалы проходят ручную проверку инспектором ГАИ, который принимает решение о правильности идентификации нарушения.











