Игнорируете это правило? Готовьтесь к крупным штрафам и авариям — важное предупреждение для всех водителей

В ГАИ напомнили об опасности общения по телефону во время управления машиной

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Госавтоинспекция МВД России напоминает водителям о высокой опасности ДТП при использовании мобильного телефона за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения, использование телефона без специального устройства, которое освобождает руки водителя, запрещено. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Полковник полиции Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД РФ, отметил, что использование телефона за рулем значительно увеличивает риск ДТП.

Опасность возникает не только из-за занятых рук водителя, но и из-за снижения концентрации и контроля над ситуацией на дороге при общении по мобильному телефону.

Это необдуманное поведение за рулем приводит к игнорированию дорожных знаков, разметки и сигналов светофора.

"В таких случаях водитель полностью "выключается" из дорожной ситуации, совершая опасные маневры или дезориентируя других участников движения, которые считают, что впереди идущий автомобиль управляется в соответствии с ПДД. Резкие остановки, неаккуратные перестроения, сниженная скорость — все это может привести к аварии", — пояснил полковник.

Особенно критичными являются ситуации, когда водители пишут сообщения за рулем. Самым безопасным вариантом общения по телефону является разговор в припаркованном автомобиле, подчеркивают в ведомстве.