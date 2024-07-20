Почему беременным женщинам опасно долго водить машину

Врач Мальцева перечислила 3 риска для здоровья беременных женщин-водителей

Для снижения риска заболеваний беременным женщинам, которые вынуждены длительное время проводить за рулем, рекомендуется выполнять упражнения. Об этом рассказала врач-гинеколог и эндокринолог Мария Мальцева в интервью с корреспондентом издания "Газета.Ru".

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Она отметила, что беременные женщины-водители подвергают свое здоровье множеству рисков.

"Есть три основных фактора риска. Во-первых, это варикоз, так как на область малого таза оказывает давление растущий плод. Длительное сидячее положение усугубляет эту проблему, увеличивая вероятность варикозного расширения вен. Также застой крови в области малого таза может привести к развитию геморроя", — пояснила Мальцева.

Мальцева рекомендует беременным женщинам-водителям выполнять упражнения Кегеля, чтобы снизить риск возникновения заболеваний. Также она подчеркнула, что длительное пребывание за рулем может привести к межреберной невралгии. Проблемы могут возникнуть из-за неправильного положения позвоночника, а также из-за избыточного веса.

Межреберная невралгия трудно поддается лечению, так как многие препараты противопоказаны беременным, объясняет Мальцева. В этом случае лечение ограничивается использованием растительных мазей, которые имеют низкую эффективность.

"В такой ситуации могут помочь массажные ортопедические чехлы, которые каждый пациент может подобрать самостоятельно", — советует врач.