Чем опасна мобильная заправка кондиционера

Эксперт Родионов рассказал, почему не стоит заправлять кондиционер на обочине

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В России стало популярным заправлять кондиционеры прямо на обочине дорог. Однако такая практика может быть опасной, предупреждает глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Специалист отмечает, что неизвестно, какие вещества закачиваются в систему и какие последствия это может вызвать.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

Для заправки автомобильных кондиционеров используются специальные марки хладагента. Но на обочине могут использовать дешевый фреон для холодильников, который не подходит для автомобилей. Это может привести к поломке компрессора и других элементов системы, объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что при заправке автомобильного кондиционера важно соблюдать технологии. На сертифицированных станциях качество фреона проверяется на специальном оборудовании, которого нет у тех, кто занимается заправкой на обочинах. Кроме того, в мобильных пунктах могут закачать неправильный объем фреона в систему. Также они не проверяют кондиционер на утечки и не производят его ремонт.