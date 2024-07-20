Эксперт разоблачил мифы: узнайте, какие новые автомобили действительно надёжны

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Автоэксперт: Chery Tiggo 7 и Ford Focus с пробегом — самые надёжные авто на рынке РФ

2:02
Авто

На сегодняшний день на российском рынке среди новых автомобилей наиболее надёжным можно назвать кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, а среди автомобилей с пробегом — Ford Focus. Такое мнение выразил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Автоэксперт: Chery Tiggo 7 и Ford Focus с пробегом — самые надёжные авто на рынке РФ
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

"Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max также обращаются в сервис, но в 99% случаев это связано с электроникой. Жалоб на двигатель и роботизированную коробку передач практически нет, хотя автомобиль продается уже довольно давно. Стоимость моделей этого года начинается от 2,5 млн рублей", — отметил эксперт.

Ford Focus привлекает своей ремонтопригодностью, особенно модели с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л, а также версии с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л, перечислил Носко. Такие автомобили на рынке предлагают в среднем за 500 тыс. рублей, что соответствует машине старше 15 лет и с большим пробегом, уточнил эксперт.

Носко также подчеркнул, что сейчас на рынке есть достаточно большой выбор надежных автомобилей. Среди новинок стоит обратить внимание на китайские марки, ввезенные по официальным каналам. Эти автомобили, как правило, адаптированы к российским условиям, а серийное производство позволяет быстро устранять выявленные недостатки.

Что касается автомобилей с пробегом, надежными можно считать относительно свежие иномарки до пяти лет, цены на которые стартуют от 1 млн рублей, отметил Носко. Однако за 500 тыс. рублей также можно найти достойный вариант среди брендов, которые давно присутствуют на российском рынке, таких как Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia, подытожил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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