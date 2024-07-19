Как не потерять деньги при продаже авто: главные табу от автоэксперта

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Эксперт Рязанов рассказал, что нельзя делать с машиной перед продажей

0:40
Авто

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов поделился советами о том, чего не стоит делать с автомобилем перед его продажей. Во-первых, не рекомендуется самостоятельно ремонтировать вмятины и крупные сколы, так как неравномерное покрытие кузова может вызвать у покупателя подозрения о возможных авариях, даже если их на самом деле не было.

Эксперт Рязанов рассказал, что нельзя делать с машиной перед продажей
Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Во-вторых, не стоит менять технические жидкости, такие как масло, и мыть подкапотное пространство. Это может привести к подозрениям покупателя о наличии утечек, что может негативно сказаться на конечной цене автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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