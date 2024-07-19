Секрет долговечности автомобиля: простая процедура, которую нельзя игнорировать

Эксперт объяснил, что будет с машиной при нарушении угла установки колёс

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Регулярная регулировка углов установки колес необходима для продления срока службы автомобиля и снижения риска ДТП. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта компании "Авилон" Павел Константинов в интервью "Газете.Ru".

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"Без регулярной регулировки углов шины могут изнашиваться неравномерно, что приведет к их преждевременному износу. Неправильный угол установки колес увеличивает сопротивление качению, что ведет к повышенному расходу топлива. В целом, автомобиль становится менее устойчивым, что повышает риск ДТП", — отметил Константинов.

Он подчеркнул, что при несвоевременной регулировке могут возникнуть проблемы с подвеской: неправильные углы установки колес увеличивают нагрузку на ее детали, что приводит к их быстрому износу. В случае значительных отклонений могут произойти поломки деталей подвески.

Также могут возникнуть проблемы с рулевым управлением: повышенный износ рулевых тяг и наконечников приводит к снижению чувствительности машины к поворотам руля, усложняя управление.

Константинов рекомендует проводить регулировку углов установки колес каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески. Лучше всего это делать в специализированных автосервисах, где имеется необходимое оборудование, подытожил эксперт.