Эксперт раскрыл правду: автомобили с полным приводом — ловушка для кошелька

Эксперты назвали основные недостатки автомобилей с полным и задним приводом

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомеханик в беседе с порталом Naavtotrasse.ru предупредил россиян о рисках покупки автомобилей с полным или задним приводом, отметив их многочисленные недостатки.

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При выборе автомобиля предпочтение лучше отдавать моделям с передним приводом, так как их обслуживание обходится дешевле. Эксплуатация полноприводных и заднеприводных машин практически в два раза дороже.

По статистике, автомобили с передним приводом пользуются наибольшей популярностью среди автовладельцев. Производители продолжают выпускать модели с задним и полным приводом, хотя они менее рациональны в эксплуатации.

Обычно полный привод встречается на внедорожниках и машинах премиального сегмента, тогда как задний привод характерен для моделей средних классов премиум-брендов.

Автомобили с полным и задним приводом имеют множество элементов, требующих надлежащего обслуживания и ремонта. Заднеприводные машины менее управляемы, что может привести к авариям, особенно зимой. Скользкие дороги представляют серьёзную опасность для владельцев таких автомобилей, так как они могут уйти в неконтролируемый занос.