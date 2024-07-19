Эксперт раскрыл правду: автомобили с полным приводом — ловушка для кошелька

Автомеханик в беседе с порталом Naavtotrasse.ru предупредил россиян о рисках покупки автомобилей с полным или задним приводом, отметив их многочисленные недостатки.
При выборе автомобиля предпочтение лучше отдавать моделям с передним приводом, так как их обслуживание обходится дешевле. Эксплуатация полноприводных и заднеприводных машин практически в два раза дороже.
По статистике, автомобили с передним приводом пользуются наибольшей популярностью среди автовладельцев. Производители продолжают выпускать модели с задним и полным приводом, хотя они менее рациональны в эксплуатации.
Обычно полный привод встречается на внедорожниках и машинах премиального сегмента, тогда как задний привод характерен для моделей средних классов премиум-брендов.
Автомобили с полным и задним приводом имеют множество элементов, требующих надлежащего обслуживания и ремонта. Заднеприводные машины менее управляемы, что может привести к авариям, особенно зимой. Скользкие дороги представляют серьёзную опасность для владельцев таких автомобилей, так как они могут уйти в неконтролируемый занос.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.