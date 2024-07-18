Чтоб не уснуть за рулём, придерживайтесь этих советов

Согласно статистике, почти 25% ДТП происходит из-за усталости за рулём, пишет "За рулём".
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Вот несколько советов, которые помогут час-два выдержать атаку Морфея:
сделайте салон прохладным - в тепле физиологические процессы замедляются, что может привести к сонливости - установите климатическую систему на температуру 15-17 градусов;
пожуйте кислый фрукт. Апельсин, лимон, зеленое яблоко — кислые фрукты с кислинкой помогут активизировать работу головного мозга;
протрите лицо и шею влажными салфетками или умойтесь водой из бутылки;
пейте больше жидкости: зелёный чай и вода помогут поддерживать тонус организма;
общайтесь с пассажиром, поговорите на интересующие обоих темы, чтобы сделать поездку более приятной и уберечь себя от усталости;
попросите пассажира следить за вами и предупредить, если заметят признаки усталости;
включите радио на несколько мажорных треков;
используйте освежитель воздуха в салоне для бодрости.
Если заметили, что начали медленно моргать, часто зевать, смотреть вдаль, сразу останавливайтесь, съезжайте с дороги и вздремните. Иногда для "перезагрузки" достаточно 30 минут — столько длится фаза быстрого сна.