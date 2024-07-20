Не пропустите: как распознать "умирающий" двигатель без спецприборов

Как определить, что двигатель на грани "смерти"

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Эксперт журнала "За рулём" Игорь Кацубо поделился ценными советами по выявлению признаков скорого выхода из строя автомобильного двигателя без использования специальных приборов. Первым сигналом о проблемах могут быть подтеки и запотевания на двигателе, а также наросты из пыли, грязи и технических жидкостей. Особенно важно осмотреть заднюю часть двигателя, которую продавцы часто оставляют без внимания.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

Под клапанной крышкой не должно быть обильных наростов, а на пробке в зимнее время не должно быть желтоватой эмульсии, свидетельствующей о наличии конденсата. Обильно вылетающее из горловины масло при снятой пробке, а также интенсивный выход газов из отверстия маслозамерного щупа указывают на попадание картерных газов в полость ГБЦ. Чрезмерно светлое или, наоборот, черное масло может быть признаком попытки скрыть проблемы.

Синеватый оттенок дыма при запуске холодного двигателя или при раскручивании двигателя до высоких оборотов указывает на масложор. Отложения на крае выхлопной трубы также свидетельствуют о проблемах с угаром масла. Кроме того, следует прислушиваться к мотору: посторонние шумы, стуки и шипение особенно заметны при непрогретом двигателе и могут указывать на серьёзные проблемы.

Следуя этим советам, можно избежать покупки автомобиля с двигателем, который требует скорого списания.