Шокирующая правда о деформации боковины шин

Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

От состояния автомобильных шин зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. Важно понимать, какие повреждения шин требуют немедленного ремонта, а при каких можно продолжать движение. В интервью для портала naavtotrasse. ru своим мнением на этот счет поделился собственник и руководитель автосервисов FIT SERVICE, Николай Погуляев.

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

"Одно из самых частых повреждений шин — деформация боковины, или "грыжа". Это происходит, когда каркас шины повреждается, и воздух удерживается только за счет резины", — объясняет Погуляев.

Он также предупредил, что такое повреждение может привести к серьезным последствиям, включая ДТП, если шина разорвется на скорости.

Другой серьезной проблемой является деформация протектора.

"При деформации протектора шину нельзя эксплуатировать, так как повреждается металлобрейкер", — отмечает эксперт.

Погуляев подчеркнул, что такие шины не подлежат ремонту и должны быть заменены, иначе есть риск их взрыва.

Сквозные проколы шин также опасны, так как они способствуют попаданию грязи и влаги внутрь покрышки, что быстро приводит ее в негодность.

"Такие повреждения можно устранить методом вулканизации", — добавляет Погуляев.

Эксплуатация шин на пониженном давлении также может вызвать серьезные проблемы.

"Если шина периодически спускает, это может повредить герметизирующий слой", — предупреждает эксперт.

В заключение он подчеркнул, что важно регулярно проверять состояние шин и обращаться в автосервис при обнаружении любых повреждений. Игнорирование даже незначительных деформаций может привести к серьезным последствиям.