Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить нежные оладьи из баклажанов
Названы психологические преимущества занятий спортом
Bosch инвестирует $8 миллиардов в покупку бизнеса HVAC
Юрист предлагает разрешить вскрытие автомобилей, где находятся запертые животные
В июле активно растёт зелёная масса и формируются головки лука
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 20 ноября
Новую татуировку нужно защищать от солнца
"Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории
В Минздраве подсчитали риск смертельных болезней из-за недостатка сна
Шокирующая правда о деформации боковины шин

Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта

1:51
Авто

От состояния автомобильных шин зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. Важно понимать, какие повреждения шин требуют немедленного ремонта, а при каких можно продолжать движение. В интервью для портала naavtotrasse. ru своим мнением на этот счет поделился собственник и руководитель автосервисов FIT SERVICE, Николай Погуляев.

Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта
Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

"Одно из самых частых повреждений шин — деформация боковины, или "грыжа". Это происходит, когда каркас шины повреждается, и воздух удерживается только за счет резины", — объясняет Погуляев.

Он также предупредил, что такое повреждение может привести к серьезным последствиям, включая ДТП, если шина разорвется на скорости.

Другой серьезной проблемой является деформация протектора.

"При деформации протектора шину нельзя эксплуатировать, так как повреждается металлобрейкер", — отмечает эксперт.

Погуляев подчеркнул, что такие шины не подлежат ремонту и должны быть заменены, иначе есть риск их взрыва.

Сквозные проколы шин также опасны, так как они способствуют попаданию грязи и влаги внутрь покрышки, что быстро приводит ее в негодность.

"Такие повреждения можно устранить методом вулканизации", — добавляет Погуляев.

Эксплуатация шин на пониженном давлении также может вызвать серьезные проблемы.

"Если шина периодически спускает, это может повредить герметизирующий слой", — предупреждает эксперт.

В заключение он подчеркнул, что важно регулярно проверять состояние шин и обращаться в автосервис при обнаружении любых повреждений. Игнорирование даже незначительных деформаций может привести к серьезным последствиям.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством
Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта
Как спорт влияет на детей
Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку
Мария Шукшина высказалась о скандальном выступлении Глюкозы
Шаверма в магазинах "ВкусВилл" в Петербурге стоит дешевле шаурмы
Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу
Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения
Эксперт Башмаков исключил резкий рост потребления электроэнергии в России
Советы, как выглядеть более женственно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников