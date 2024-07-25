Шокирующая правда о деформации боковины шин

От состояния автомобильных шин зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. Важно понимать, какие повреждения шин требуют немедленного ремонта, а при каких можно продолжать движение. В интервью для портала naavtotrasse. ru своим мнением на этот счет поделился собственник и руководитель автосервисов FIT SERVICE, Николай Погуляев.
"Одно из самых частых повреждений шин — деформация боковины, или "грыжа". Это происходит, когда каркас шины повреждается, и воздух удерживается только за счет резины", — объясняет Погуляев.
Он также предупредил, что такое повреждение может привести к серьезным последствиям, включая ДТП, если шина разорвется на скорости.
Другой серьезной проблемой является деформация протектора.
"При деформации протектора шину нельзя эксплуатировать, так как повреждается металлобрейкер", — отмечает эксперт.
Погуляев подчеркнул, что такие шины не подлежат ремонту и должны быть заменены, иначе есть риск их взрыва.
Сквозные проколы шин также опасны, так как они способствуют попаданию грязи и влаги внутрь покрышки, что быстро приводит ее в негодность.
"Такие повреждения можно устранить методом вулканизации", — добавляет Погуляев.
Эксплуатация шин на пониженном давлении также может вызвать серьезные проблемы.
"Если шина периодически спускает, это может повредить герметизирующий слой", — предупреждает эксперт.
В заключение он подчеркнул, что важно регулярно проверять состояние шин и обращаться в автосервис при обнаружении любых повреждений. Игнорирование даже незначительных деформаций может привести к серьезным последствиям.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.