Штрафы и лишение прав до 1,5 лет: новые ужесточения для скрывающих номера авто

Госдума обсуждает ужесточение наказаний за сокрытие номерных знаков

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы сокрытие государственных номерных знаков на автомобилях стало распространенной практикой. Владельцы транспортных средств применяют различные методы, чтобы избежать фото- и видеофиксации номеров. Однако это нарушение не остается безнаказанным. Пресс-служба ГК АВТОДОМ рассказала о предложениях в Госдуме по усилению наказаний за такое правонарушение.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

В настоящее время владельцам транспортных средств за сокрытие государственных номерных знаков грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Помимо этого, водителей могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев (согласно п.2 ст. 12.2 Кодекса об административных правонарушениях).

В январе 2024 года МВД предложило поправки к действующему закону, которые предполагают ужесточение наказаний. Ведомство предлагает лишать прав на срок от 1 до 1,5 лет. В пояснительной записке указывается, что такие меры необходимы из-за повышенной опасности сокрытия госномеров, что способствует нарушению ПДД.

МВД отмечает рост правонарушений с использованием специальных устройств для сокрытия регистрационных знаков от фото- и видеофиксации. Введение новых мер наказания с конфискацией таких устройств предлагается именно для этих случаев. Для водителей, которые скрывают номера с помощью бумаги или грязи, наказания должны остаться прежними.

Эти поправки пока не приняты и находятся на стадии обсуждения.