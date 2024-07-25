Рискованная покупка: почему эксперты не рекомендуют полный привод

Сравнение затрат на обслуживание автомобилей с разным типом привода

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Согласно статистике, в настоящее время большинство автомобилей, используемых водителями, оснащены передним приводом. Речь, конечно, идет о легковых транспортных средствах. Однако, несмотря на эти данные, некоторые автопроизводители продолжают выпускать модели с задним или полным приводом, что не всегда оправдано. Автомеханик назвал основные недостатки таких автомобилей, из-за которых их лучше не приобретать.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Прежде всего, стоит отметить, что система полного привода встречается реже и в основном предусмотрена для внедорожников или премиальных моделей. Задний привод чаще можно увидеть на автомобилях средних классов премиальных брендов.

Почему же эксперты не рекомендуют обычным водителям покупать автомобили с задним или полным приводом? Все довольно просто и связано с затратами на обслуживание. Например, если ремонт и содержание автомобиля с передним приводом обходится в разумные деньги, то обслуживание ходовой части автомобилей с другим приводом будет стоить в 1,5-2 раза дороже. Это связано с конструктивными особенностями.

Автомобили с задним и полным приводом имеют больше конструктивных элементов, которые требуют регулярного ремонта или обслуживания. Такие модели, безусловно, комфортнее переднеприводных, но важно учитывать свои финансовые возможности, так как покупка автомобиля — это только начало. Его нужно периодически обслуживать и менять расходные материалы.

Еще один важный момент касается управляемости, особенно для автомобилей с задним приводом. Климатические условия в России далеко не идеальны. Зимой на машине с задним приводом могут возникнуть трудности с троганием с места и преодолением подъемов с наледью. Конечно, частично это решается установкой хорошей резины, но это тоже дополнительные расходы.

Кроме того, на скользкой дороге машина с задним приводом ведет себя иначе. Водителю нужно контролировать не только руль, но и педаль газа, так как нажатие на нее может вызвать занос. К сожалению, большинство водителей к этому не готовы, так как в автошколах не обучают таким навыкам, ведь все учебные автомобили сейчас переднеприводные. Следовательно, переобучение станет еще одной проблемой.