Водители ликуют: в Госдуме обсуждают запрет на передвижные камеры

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В Госдуму внесён законопроект о запрете мобильных камер для фиксации нарушений ПДД

2:11
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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете использования передвижных и мобильных камер для фиксации нарушений правил дорожного движения и выписывания штрафов. В интервью порталу naavtotrasse. ru эксперт отметил, что этот законопроект направлен на решение проблемы злоупотребления автоматическими камерами, которые могут выманивать деньги у водителей без должного контроля и возможности оспаривания штрафов.

В Госдуму внесён законопроект о запрете мобильных камер для фиксации нарушений ПДД
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

"Инициаторы законопроекта критикуют часто необоснованные штрафы, выписываемые на основании фото и видеоматериалов без участия полицейских или других свидетелей", — говорит эксперт по развитию и продвижению сервиса "Штрафы" компании "Передовые Платежные Решения", Олеся Яшина.

Также существует вероятность технических неполадок в работе камер, что может привести к ошибочным штрафам и отсутствию прямого контроля водителей над процессом фиксации правонарушений.

Депутаты считают, что решение о штрафных санкциях должно принимать компетентное лицо, а не автоматическая система. Законопроект также направлен на защиту прав автолюбителей и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны органов правопорядка.

"В законопроекте предлагается, чтобы штрафы выписывались только по результатам осмотра компетентным представителем ГИБДД или других уполномоченных органов. Это должно снизить риск ошибок и неправомерных действий при выявлении нарушений правил дорожного движения", — отмечает эксперт.

Однако, несмотря на позитивные намерения и возможные улучшения, которые может принести данный законопроект, существуют риски, связанные с обеспечением достаточного контроля за соблюдением ПДД в случае отмены штрафов с передвижных и мобильных камер.

"Возможно увеличение числа нарушений и аварий из-за отсутствия строгого контроля. Детальное изучение и обсуждение данного законопроекта в Госдуме необходимо для соблюдения баланса между защитой прав водителей и обеспечением безопасности", — подытожила Олеся Яшина.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Юлиана Погосова
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