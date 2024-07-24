Автомеханик раскрывает тайны: как сохранить двигатель в идеальном состоянии

Как избежать капитального ремонта двигателя: советы профессионалов

Кажется, что любой автолюбитель знает, как правильно обслуживать машину. Однако, на практике, несмотря на кажущуюся простоту, часто допускаются ошибки. Некоторые из них могут привести к преждевременному выходу двигателя из строя. В интервью порталу naavtotrasse. ru автомеханик рассказал о секретах тех автомобилистов, чьи машины проходят по 400-550 тысяч километров и более без капитального ремонта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Так в чем же секрет долговечности двигателей у тех же самых автомобилей, которые мы видим каждый день? Миф о том, что раньше двигатели были лучше, не лишен основания. Современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) меньше рассчитаны на длительный срок эксплуатации, так как производители стараются выжать из них максимум. В отличие от двигателей и коробок передач прошлого, которые могли поразить своим ресурсом любого автолюбителя.

Сегодня ситуация изменилась, и когда стандартный ДВС проходит 450 тысяч километров без капитального ремонта, это кажется чудом. Качество действительно стало хуже, но не настолько, чтобы это стало серьезной проблемой. Современные двигатели также способны служить долго при правильном уходе. В первую очередь это касается обслуживания. Масло и расходные материалы в современных ДВС нужно менять как можно чаще.

Производители часто рекомендуют менять масло через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Это оправдано, но чтобы максимально продлить срок службы двигателя, лучше проводить замену масла каждые 7-8 тысяч километров. При этом не стоит экономить на масле, выбирая проверенные марки, которые подходят для конкретного двигателя.

Однако, своевременная замена масла — это не всё. Важно также обратить внимание на стиль вождения. Агрессивное вождение или "пенсионерская езда" могут ускорить необходимость капитального ремонта двигателя. Оптимально придерживаться среднего стиля вождения, периодически нагружая двигатель высокими оборотами, но не перегружая его.

Еще один важный аспект — качество расходных материалов, масла и топлива. Долговечность двигателя напрямую зависит от этих факторов, поэтому не стоит на них экономить. Покупая масло и фильтры, нужно быть уверенным не только в их производителе, но и в продавце. Ошибка в этом случае может привести к значительным финансовым затратам и преждевременному выходу двигателя из строя.