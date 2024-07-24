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Автомобили Kia Sportage 2024 дешевеют в России: не пропустите свою выгоду

Kia Sportage 2024 в России: минимальная стоимость и варианты комплектаций

1:48
Авто

Автомобили Kia Sportage 2024 года продолжают поступать в Россию по альтернативным схемам, несмотря на уход официального представительства. Минимальная стоимость модели снизилась и теперь составляет 2,85 миллиона рублей. В продаже доступны три варианта комплектаций: с двигателем на 150 лошадиных сил, на 200 лошадиных сил и самый мощный — на 236 лошадиных сил.

Kia Sportage 2024 в России: минимальная стоимость и варианты комплектаций
Фото: wikipediа by UltraTech66, CC BY-SA 4.0

Самую низкую цену предлагает продавец из Омска. Машина уже растаможена, но в цену не включен утилизационный сбор в размере 306 тысяч рублей, а также отсутствует электронный паспорт транспортного средства. Автомобиль, собранный в Казахстане, оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автосалон в Благовещенске предлагает версию с турбодвигателем на 1,5 литра, мощностью 200 лошадиных сил, и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией за 3,027 миллиона рублей.

Наиболее часто предлагаются модели с двигателем на 150 лошадиных сил. Они доступны в Казани, Перми, Москве и других городах России по цене от 3,15 до 3,6 миллиона рублей. Для версии с двигателем мощностью 236 лошадиных сил минимальная стоимость составляет 3,624 миллиона рублей. В настоящее время в России доступно более 300 предложений этой модели, так что покупатели имеют широкий выбор.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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