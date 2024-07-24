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Вождение с плохим зрением: штрафы до 30 тысяч рублей за забытые очки

Как избежать штрафов за вождение без очков: советы для водителей с плохим зрением

1:28
Авто

Если у человека плохое зрение, он все равно может быть водителем, но при этом на водительском удостоверении должна быть специальная отметка GCL. Эта отметка указывает на то, что водитель имеет право управлять транспортным средством только в очках или линзах. Представитель ГАИ рассказал, в каких случаях водители могут быть оштрафованы на значительные суммы.

Как избежать штрафов за вождение без очков: советы для водителей с плохим зрением
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наличие отметки GCL означает, что без очков или линз водитель не имеет права садиться за руль. Водитель, нарушивший это правило, будет считаться лицом, управляющим транспортным средством без водительского удостоверения. Если инспектор остановит такого водителя и обнаружит отсутствие очков или линз, штраф будет аналогичен штрафу за вождение без прав, то есть от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Если слабовидящий человек управляет чужим автомобилем, штраф будет наложен также и на владельца транспортного средства в размере 30 тысяч рублей.

Чтобы избежать таких штрафов, водителям с отметкой GCL обязательно нужно иметь при себе очки или линзы. Это поможет избежать крупных штрафов и необходимости забирать машину со штрафстоянки. Если водитель сделал операцию по восстановлению зрения, ему необходимо заново пройти медкомиссию и поменять водительское удостоверение в ГАИ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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